Paris 2024 Das erwartet Deutschlands Basketballer bei Olympia

Einen Großteil der Spiele werden die Basketballer nicht in Paris, sondern im 220 Kilometer nördlich gelegenen Lille erleben. Dort findet im Stade Pierre-Mauroy, in dem eigentlich Fußballspiele stattfinden, die Vorrunde statt. In der Arena wurden sowohl Spiele der Basketball-EM 2015 als auch der Fußball-EM 2016 ausgetragen. Die deutschen Basketballer verpassten die Spiele in Lille damals aber, weil sie es nicht ins Achtelfinale schaffen. Für die K.o.-Runde geht es bei Olympia zurück nach Paris, in die Accor Arena.