BBL-Top-Four : Corona-Schock im Basketball: Pokalturnier abgesetzt

München Der offizielle Stopp kommt keine Stunde vor dem geplanten Beginn des ersten Halbfinals: Nach zwei Corona-Fällen bei der BG Göttingen wird das Top Four um den deutschen Basketball-Pokal abgesetzt.

Das Gesundheitsamt München habe entschieden, dass wegen der ermittelten Kontakt- und unklaren Gesamtsituation das Team aus Niedersachsen nicht spielen dürfe, hieß es in einer Mitteilung der Liga. Die BG sollte am Abend (19.30 Uhr) im zweiten Halbfinale auf Titelverteidiger Alba Berlin treffen. Göttingen stellte einen Antrag auf Verlegung der Partie. Diesem stimmte die Bundesliga zu.

Am Freitag sei ein Spieler positiv getestet worden, am Samstag ein weiterer, bestätigte Meinertshagen. „Das war eine sehr negative Überraschung zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt.“ Am Donnerstag seien alle Tests noch negativ ausgefallen. Meinertshagen betonte, dass sich alle Spieler, Trainer und Teammitglieder an alle Vorschriften gehalten hätten. Die vier teilnehmenden Mannschaften wohnten - wie bereits beim Meister-Finalturnier vergangenes Jahr - alle in einem Münchner Hotel.