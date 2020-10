Basketball : Corona-Fälle bei medi Bayreuth: Weitere Pokalspiele abgesagt

Bayreuth/Weißenfels Wegen zwei positiven Corona-Tests im Team von Basketball-Bundesligist medi Bayreuth sind die für das Wochenende angesetzten BBL-Pokalspiele der Franken kurzfristig abgesagt worden.

Die Spiele beim Syntainics MBC aus Weißenfels am Samstag und gegen die Merlins Crailsheim am Sonntag können nicht wie geplant stattfinden, wie die Basketball-Bundesliga am Samstag mitteilte.