Basketball-WM „Chefkoch“ und Chefcoach: Herbert belebt Basketballer

Um die Leistung von Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert zu bewerten, benötigt Verbandspräsident Ingo Weiss einen Vergleich aus dem Haushalt. „Im Sport ist es anders als in der Küche. Nicht viele Köche verderben den Brei, im Sport ist es so: Du benötigst einen Chefkoch, da haben wir mit Gordie Herbert die richtige Wahl getroffen“, sagte Weiss der Deutschen Presse-Agentur bei der WM in Asien. „Wir haben den richtigen Chefkoch und haben ganz viele, die da noch mitkochen.“