Basketball-WM : Bundestrainer Rödl verzichtet auf NBA-Talent Bonga

Shenzhen NBA-Youngster Isaac Bonga ist als letzter Spieler aus dem Kader der deutschen Basketballer für die Weltmeisterschaft in China gestrichen worden.

Bundestrainer Henrik Rödl berief den 19 Jahre alten Profi der Washington Wizards nicht in das endgültige Aufgebot aus zwölf Spielern. Das teilte der Deutsche Basketball Bund am Tag nach dem 74:64-Sieg gegen Australien in der Generalprobe mit.