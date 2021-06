Basketball-Bundesliga : Bundestrainer Rödl: „Spieler laufen auf dem Zahnfleisch“

Berlin Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat sich für weniger Spiele in der Bundesliga mit den Playoffs ausgesprochen als in dieser Saison.

Der Auftakt der Finalserie „Best of Five“ zwischen den Berlinern und den Münchnern war für Mittwoch in der Hauptstadt angesetzt. Spiel zwei steigt am Donnerstag ebenfalls in Berlin, ehe es schon Samstag in München weitergeht. Steht dann noch kein deutscher Meister fest - drei Siege sind notwendig -, ist Partie Nummer vier für Sonntag wieder in München und das fünfte Spiel am Dienstag in Berlin geplant.