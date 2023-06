Basketball-Bundesliga Bundestrainer Herbert erwartet spannendes BBL-Finale

Leichter Favorit für Herbert sind die Telekom Baskets, die in dieser Saison bereits die Champions League gewinnen konnten. „Bonn ist auf einer Mission“, sagte der Nationalcoach. „Sie erinnern mich ein bisschen an das Team von Alba Berlin der Saison 2001/02 mit Spielern wie Pesic und Alexis“, sagte Herbert. Alba blieb damals in den Playoffs ohne Niederlage. Bonn hat im Viertel- und Halbfinale auch jeweils mit 3:0 gewonnen.