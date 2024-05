Basketball-Bundesliga Bonn holt Playoff-Ticket - Hamburg siegt in Oldenburg

Die Telekom Baskets Bonn bleiben für die MHP Riesen Ludwigsburg in dieser Saison unbesiegbar und sichern sich den Einzug in die Playoffs. Bonn deklassierte im Play-in-Spiel die Süddeutschen mit 90:69 (51:25). Es war nach einer Partie im BBL-Pokal sowie je zwei Spielen in der Bundesliga und Champions League in dieser Saison bereits der sechste Erfolg der Baskets gegen die Riesen. Beste Werfer waren Brian Fobbs (Bonn/20 Punkte) und Deion Hammond (Ludwigsburg/13).