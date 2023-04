Basketball Bundesliga Bonn gewinnt in Oldenburg und ist wieder Tabellenführer

Durch einen 76:72 (44:36)-Auswärtserfolg beim Syntainics MBC aus Weißenfels stoppten die Niners Chemnitz ihre Negativserie von acht Niederlagen nacheinander, damit müssen die Weißenfelser mit nunmehr sechs Niederlagen in Serie am längsten in der BBL auf den nächsten Sieg warten. Die MHP Riesen Ludwigsburg klettern nach einem 82:77 (41:37)-Heimerfolg über die Hakro Merlins Crailsheim auf den fünften Platz.