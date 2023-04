Basketball Bundesliga Bonn gewinnt gegen Heidelberg sein 14. Liga-Spiel in Serie

Die Bonner taten sich trotz anfänglicher Vorteile schwer, erzielten in den ersten fünf Minuten des zweiten Viertels nur drei Punkte und gerieten in Rückstand. Durch TJ Shorts, der 15 seiner 25 Punkte in der ersten Hälfte erzielte, gingen die Gäste mit einer 41:40-Führung in die Kabine.