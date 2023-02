BBL : „Blamabel“: Trainer Trinchieri rügt Bayerns Basketballer

München Trainer Andrea Trinchieri hat auf den herben Dämpfer für die Basketballer des FC Bayern München empfindlich und mit deutlichen Worten reagiert.

„Wir verdienen diese Fans nicht, die trotz eines 25-Punkte-Rückstands zu Hause uns so großartig unterstützen“, fügte Trinchieri an. Die Pleite kommt für den FC Bayern zur Unzeit, schließlich steht am Wochenende das Final Four im Pokal an.

„Wir müssen uns selbst an die Nase packen. So eine Niederlage tut weh“, sagte Nationalspieler Niels Giffey beim Internet-Sender MagentaSport. In der Vorschlussrunde wartet am Samstag in Oldenburg Titelverteidiger Alba Berlin. „Es wäre ein toller Schritt für uns, in einem schwierigen Jahr ins Pokalfinale zu kommen. Aber das Halbfinale wird es sehr toughes Spiel“, sagte Giffey.