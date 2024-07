NBA Berichte: Über 200 Millionen Euro für Basketballer Wagner

Die Wagner-Brüder erreichten mit den Magic in der Vorsaison die erste Playoff-Runde. In der kommenden Spielzeit wird auch Tristan da Silva als dritter Deutscher zum Team aus Florida stoßen. „Es wird extrem cool. Ich habe mich extrem gefreut für Tristan. Es ist eine gute Situation für ihn. Ich freue mich sehr, mit ihm in einem Team zu spielen. Er passt sehr gut bei uns rein“, sagte Franz Wagner.