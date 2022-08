Basketball-EM : Benzing nach EM-Aus: „Das müssen nun andere erklären“

Almere Der langjährige Kapitän Robin Benzing hat enttäuscht auf seine Ausbootung aus der Basketball-Nationalmannschaft reagiert.

„Ich denke schon, dass ich es verdient gehabt hätte, dabei zu sein“, sagte Benzing am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Sicherlich nicht mit so viel Spielzeit wie früher, aber als elfter oder zwölfter Spieler schon.“

Bundestrainer Gordon Herbert hatte seinen Kader für die EM mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September) auf 14 Spieler reduziert und neben Benzing auch Leon Kratzer und Kenneth Ogbe gestrichen. Das deutsche Team bereitet sich von Dienstag an in Hamburg auf den Supercup am Wochenende vor.