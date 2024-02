Basketball BBL und DBB denken an Ruhmeshalle des deutschen Basketballs

„Wir sollten unsere Historie, unsere Legenden und unsere DNA sicherlich wertschätzen, ehren und pflegen. Ich glaube auch, dass wir an das Thema Hall of Fame in einer geeigneten Form ran sollten“, sagte Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, der dpa. „Vom Momentum her könnte eine Hall of Fame aktuell schon sehr gut passen. Aber es muss eine durchdachte Sache sein“, sagte Holz.