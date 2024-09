Basketball-Bundesliga BBL-Überraschungen: Bayern und Alba patzen

Alba patzte in Hamburg und zeigte im ersten Pflichtspiel der Saison eine enttäuschende Leistung. Vor der Pause konnten die Berliner die Partie in der Hansestadt noch offen gestalten. Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber, die vor einer Woche in der ersten Pokalrunde noch in Heidelberg verloren hatten, fiel dann nach dem Seitenwechsel, als sich die Towers zweistellig absetzten.