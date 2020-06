Nach Bayern-Coup : BBL-Turnier: Ludwigsburg voller Selbstvertrauen gegen Ulm

München Nach dem Überraschungscoup gegen den Titelfavoriten peilen die MHP Riesen Ludwigsburg den ganz großen Triumph an.

Die Ludwigsburger strotzen dabei vor Selbstvertrauen. „Ich habe von Anfang an geglaubt, dass wir die bessere Mannschaft sind“, betonte Patrick im Rückblick auf das Aufeinandertreffen mit dem Meister der vergangenen beiden Jahre. Dabei kam seine Mannschaft selbst nach einem zwischenzeitlichen Zwölf-Punkte-Rückstand wieder zurück, so dass eine 73:74-Niederlage dank des 87:83-Siegs im Hinspiel reichte. „Wir waren übermotiviert, aber lieber übermotiviert als "too cool for school"“, sagte Patrick augenzwinkernd.