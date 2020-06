Hoffnung auf Comeback : BBL-Turnier: Bayern trotzig nach Basketball-Niederlage

München Der FC Bayern Basketball will sich von der Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel des Meisterturniers und dem drohenden frühen Aus in den Playoffs nicht verunsichern lassen.

Die Münchner verloren am Mittwochabend gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 83:87 und müssen damit das zweite Duell am Freitag mit mindestens vier Punkten Vorsprung gewinnen, um den dritten Meistertitel in Serie nicht früh zu verspielen. „Ich glaube, wir haben eine Chance. Vier Punkte Differenz ist gar nichts“, sagte Bayerns Center Leon Radosevic trotzig. „Das war nur eine Halbzeit, am Freitag kommt die zweite.“