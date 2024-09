Basketball BBL nur mit 17 Clubs: Mehr Erholung, weniger Einnahmen

Erstmals seit vielen Jahren geht die Basketball-Bundesliga nur mit 17 Clubs in die neue Saison. Weil aus der Zweiten Liga Pro A außer den Skyliners Frankfurt kein Verein die Anforderungen erfüllte, gibt es nur einen Aufsteiger. Auch über ein in der Vergangenheit schon häufiger angewandtes Wildcard-Verfahren fand sich kein 18. Vertreter für die an diesem Freitag (20.00 Uhr/Dyn) mit dem Spiel Bayern München gegen Niners Chemnitz beginnende Spielzeit.