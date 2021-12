Basketball : BBL: Lo führt Alba in letzter Sekunde zum Sieg in Heidelberg

BBL: Lo führt Alba in letzter Sekunde zum Sieg in Heidelberg

ALBAs Maodo Lo steht mit dem Ball an der Freiwurflinie. Foto: Andreas Gora/dpa

Heidelberg Basketball-Nationalspieler Maodo Lo hat Alba Berlin mit einem erfolgreichen Wurf mit der Schlusssirene zu einem 81:79 (40:43)-Auswärtssieg bei den MLP Academics Heidelberg geführt.

Der deutsche Meister tat sich am Sonntag beim Aufsteiger über die komplette Partie schwer, feierte letztlich aber seinen vierten Auswärtssieg in Serie. Für Heidelberg setzte es die siebte Niederlage am Stück.