Mitten in Corona-Krise : BBL-Chef Holz zeigt Verständnis für Länderspiele

Pau Der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, Stefan Holz, hat Verständnis für das aktuelle Nationalmannschaftsfenster mitten in der Coronavirus-Pandemie gezeigt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im französischen Pau am Freitag auf Montenegro und am Sonntag auf Frankreich. Die Teams sind in Pau in einer sogenannten Blase untergebracht und verlassen das Hotel nur zum Training und zu den Spielen. „Hotel, Halle und zurück - das ist alles was wir hier sehen“, sagte Bundestrainer Henrik Rödl der dpa. „Wir sind vor der Ankunft zwei Mal getestet worden und werden auch hier mehrmals getestet. Wir fühlen uns sicher“, sagte Rödl.