Basketball BBL-Boss Holz: WM-Triumph „nicht der totale Gamechanger“

„Natürlich kann man von so einem großartigen Erfolg profitieren. Das haben wir letztes Jahr schon nach der EM gemerkt. Wir sind auf einem höheren Plateau in die neue Saison gestartet“, sagte Holz der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland sicherte sich am Sonntag in Manila mit dem 83:77 über Serbien den ersten WM-Titel der Geschichte. Im Vorjahr hatten Dennis Schröder und Co. bei der Heim-EM Bronze erobert.