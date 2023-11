Basketball-Bundesliga BBL: Bayerns Besuch in der Reggae-Provinz

Viel Anlass zur Kritik gibt es in dieser Saison allerdings nicht, denn Aufsteiger Vechta ist die Überraschung der Bundesliga-Saison. Am Wochenende kommt der große FC Bayern mit seinen drei Weltmeistern um Andreas Obst in die niedersächsische Provinz, wo in der 30.000-Einwohner-Stadt der stets ausverkaufte Rasta-Dome steht.