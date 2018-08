Wieso vor allem der Basketball in Deutschland gefordert ist

Das stelle man sich mal vor: Anfang Januar in Deutschland und Eishockey-, Handball- und Basketball tragen zeitgleich ihre Europameisterschaften aus. Wer nicht gerade auf klassischen Wintersport abfährt, geht in die Halle und fiebert mit drei der vier beliebtesten Teamsportarten hier zu Land mit. König Fußball macht unterdessen drei Wochen Pause.

Zugegeben: Dieses Szenario ist rein fiktiv, bislang gibt es keine entsprechenden Pläne, wie alle drei Verbände betonen. Doch die „European Championships“ in diesem Sommer haben die Fantasie manches Mannschaftssportfunktionärs angeregt. Schwimmer, Golfer, Leichtathleten, Radsportler, Ruderer, Triathleten und Turner erfuhren im Laufe des zehntägigen Events immer mehr Zuspruch, am Ende fieberten Millionen bei ARD und ZDF mit, 60.000 füllten das Berliner Olympiastadion mehr als bei fast jedem Bundesliga-Heimspiel von Hertha BSC.

„Ich fand das Konzept herausragend und auch spannend, dass es von den öffentlich-rechtlichen Sendern so mitgetragen und beworben wurde“, sagt Stefan Holz. Der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga (BBL) war jahrelang als Medienberater tätig, vermarktete unter anderem Thomas Gottschalks „Wetten, dass…?“. Mittlerweile leitet er die Entwicklung der viergrößten Sportliga in Deutschland und gibt im Gespräch mit unserer Redaktion zu: „Ich habe durchaus Fantasie für Teamsport-Projekte abseits vom Fußball.“

Ein konkretes Projekt wollte Holz noch nicht benennen, aber: „Wir werden von Seiten der BBL gemeinsam mit den anderen Ligen die Köpfe zusammenstecken und schauen, ob wir gemeinsame Ansätze finden.“ Schon jetzt sind die BBL, die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) und die Handball-Bundesliga (HBL) gemeinsam mit der Fußball-Bundesliga (DFL) in der „Initiative Profisport Deutschland“ organisiert. Dort tausche man sich über Sicherheitsthemen oder Nachwuchsförderung aus. „Gleichzeitig wollen wir alle wachsen, der Fußball halt auf einem völlig anderen Niveau als wir“, sagt Holz. Weshalb man für ein gemeinsames Projekt auch eher den Volleyball als den Fußball an Bord holen wollen würde.

Beim Deutschen Basketball Bund (DBB) und der Nationalmannschaft hält man sich bei solchen Überlegungen zurück. „Ich glaube nicht, dass das dem Basketball viel bringen würde, sich mit anderen Sportarten zusammen zu schließen“, sagt Bundestrainer Henrik Rödl. „Wenn bei einer WM oder EM die besten Basketballer aufeinandertreffen, hat das eine riesige globale Anziehungskraft. Da sehe ich die Aufmerksamkeit überhaupt nicht gefährdet“, sagt Rödl, der mit seinem Team aktuell um die Qualifikation zur WM 2019 in China kämpft.

DBB-Präsident Ingo Weiss sagt über eine potenzielle Teilnahme seiner Sportart an den „European Championships“: "Das ist aus unserer Sicht erstmal kein Thema. Wir können von uns auch nicht sagen, dass wir das zu einem gewissen Zeitpunkt machen, weil wir auch von den Ligen und dem internationalen Spielkalender abhängig sind."

Dass ausgerechnet die Basketball-Bundesliga nun kreativ über neue Konzepte nachdenken will, ist bei genauerem Hinsehen wenig verwunderlich. Die Liga lechzt nach mehr Aufmerksamkeit und Erfolgsgeschichten. Im nationalen Vergleich sind 6400 Zuschauer im Schnitt beim Eishockey und die internationalen Erfolgen der Handball-Vereine und -Nationalmannschaft vorne.

Unterdessen stagnieren im Basketball die Zuschauerzahlen, waren zuletzt sogar rückläufig, was auch an den teils sehr kleinen Standorten liegt. Besonders in NRW ist die BBL unterrepräsentiert und nur in Bonn vertreten. „Wir spüren eine gewisse Einsamkeit“, sagt der dortige Präsident Wolfgang Wiedlich. Liga-Geschäftsführer Holz gibt zu: „Ich würde mir vor allem im Ruhrgebiet eine Präsenz wünschen. Dass es dort einen weißen Fleck gibt, tut uns weh.“ Zumal Standorte wie Bamberg, Würzburg, Crailsheim, Oldenburg oder auch Bonn zwar vor Ort sportliche Exklusivität haben, sich aber regional vor allem mit Fußballvereinen messen müssen. Bonns Präsident Wiedlich sagt: „Egal ob bei Sponsorengeldern oder TV-Minuten, wir bekommen den Fußball-Zweitligisten aus Köln ständig zu spüren.“

Mehr als 6000 Fans lockt nur der Hauptstadtklub Alba Berlin in die Halle. Basketball-Projekte in Köln scheiterten immer wieder an einer passenden Halle, in Hamburg kämpft ein Zweitligist verstärkt um den Bundesliga-Aufstieg, andere Kleinstadt-Vereine wagen ab und an den Schritt in die große Nachbarstadt. So trägt der Mitteldeutsche BC aus Sachsen-Anhalt bis zu drei Heimspiele pro Saison in Leipzig aus, Serienmeister Bamberg wich schon mal nach Nürnberg aus.

Solche Maßnahmen reichen für rund 4400 Hallen-Zuschauer im Schnitt, eine Umsatzsteigerung von 110 auf 120 Millionen Euro und einen festen TV-Vertrag mit der Telekom. Die übertragt zwar alle Ligaspiele gegen Bezahlung im Internet, in der Spitze schalten über 100.000 Menschen ein. Doch im frei empfangbaren TV fehlt für die kommende Saison noch ein Partner. „Die Liga kämpft und kämpft um mehr TV-Präsenz, bei mir herrscht eine gewisse Ernüchterung“, sagt Bonns Präsident Wiedlich. Dem entgegnet Liga-Geschäftsführer Holz: „Ich sehe uns insgesamt gut aufgestellt, auch wenn es noch einige Hausaufgaben zu erledigen gilt.“

Vieles stimmt tatsächlich im deutschen Basketball. Die Nachwuchsarbeit ist unbestritten stark, was sich seit rund zwei Jahren auch in einem Wiedererstarken der Nationalmannschaft zeigt. „Wir haben eine Kadertiefe, die hatten wir in Deutschland so noch nicht“, sagt Bundestrainer Rödl. Kommende Saison spielen sechs Deutsche in der NBA – so viele wie nie zuvor. Und auch in der deutschen Liga steigt das sportliche Niveau kontinuierlich. Nur die großen Erfolge fehlen. Im europäischen Ligen-Vergleich ist Deutschland aktuell allenfalls obere Mittelklasse. Im wichtigsten Wettbewerb, der Euro League, kam bislang nie ein deutsches Team bis ins Viertelfinale. Die Nationalmannschaft gewann zuletzt bei der EM 2005 eine (silberne) Medaille.

Ohne Erfolg, da sind sich alle Beteiligten einig, helfen im Sport die positivsten Entwicklungen, vielversprechendsten Ideen und besten Konzepte nicht. „Auch eine Bündelung mit anderen Sportarten wird nicht reichen, um öffentlich stärker wahrgenommen zu werden“, sagt Holz. „Wir müssen auch alleine attraktiv genug sein.“ Deshalb ruft der Liga-Geschäftsführer ein weiteres Ziel für seine Vereine aus: „Wir wollen bis 2020 noch den einen oder anderen Erfolg im Europapokal verzeichnen.“ Für die Nationalmannschaft hoffen die Basketball-Funktionäre auf eine erfolgreiche WM-Qualifikation. Bundestrainer Rödl sagt: „Wenn wir erstmal da sind, werden wir ein Team haben, das dort für Furore sorgen wird, davon bin ich überzeugt.“