Alba setzt Spitzenreiter Bayern unter Druck

Der Pokalsieger hatte am Samstag im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Sasa Djordjevic bei den EWE Baskets Oldenburg (77:100) seine zweite Niederlage nacheinander kassiert. Nach 27 Spieltagen liegen die Bayern mit 46:6 Punkten nur noch knapp vor Berlin (46:8) an der Spitze.

Marius Grigonis und Luke Sikma (16) trafen vor 8267 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle am häufigsten für die Gastgeber, die in der vergangenen Woche das Spitzenspiel in München deutlich für sich entschieden hatten. Am Abend (20.45 Uhr) empfängt Titelverteidiger Brose Bamberg den Tabellendritten MHP Riesen Ludwigsburg.

(sid)