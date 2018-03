Bayreuth gewinnt Hinspiel im deutschen Duell

Zwar führte der BBL-Tabellendritte Ludwigsburg die meiste Spielzeit über, gab aber Ende des dritten Viertels die Oberhand kurzzeitig an die Gäste ab. Im letzten Spielabschnitt boten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, ehe Bayreuth seine Führung ab vier Minuten vor dem Ende nicht mehr hergab.

Bester Werfer der Partie war Ludwigsburgs Amerikaner Thomas Walkup, der drei Dreier versenkte und auf insgesamt 19 Punkte kam. Für Bayreuth trafen Gabe York mit 18 Zählern am häufigsten. Am 4. April findet das Rückspiel in Bayreuth statt.

(sid)