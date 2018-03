später lesen Basketball Bayreuth gewinnt Champions-League-Hinspiel gegen Besiktas knapp Teilen

Medi Bayreuh muss um den Einzug ins Viertelfinale der Basketball-Champions-League bangen. Der Bundesligist gewann am Mittwoch das Achtelfinal-Hinspiel gegen den türkischen Club Besiktas Istanbul nur knapp mit 81:76 (34:29), kann sich im Rückspiel am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) in Istanbul allerdings eine knappe Niederlage leisten.