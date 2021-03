BBL : Bayerns nutzen Alba-Pleite und ziehen vorbei

Trainer Andrea Trinchieri ist mit den Bayern in der BBL an Alba Berlin vorbeigezogen. Foto: Tobias Hase/dpa

München Der FC Bayern München ist in der Basketball-Bundesliga am bisherigen Zweiten Alba Berlin vorbeigezogen.

Die Bayern, bei denen mehrere Leistungsträger geschont wurden, ließen zunächst keine Zweifel am siebten BBL-Sieg nacheinander aufkommen. Doch die Weißenfelser kämpften sich in die Partie und lagen nach 28 Minuten mit 53:50 in Führung. Letztendlich setzte sich aber die individuelle Qualität der Hausherren durch, die sich in der Abwehr steigerten und das letzte Viertel mit 26:11 deutlich für sich entschieden.