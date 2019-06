BBL-Halbfinalserie : Bayerns Basketballer schlagen Vechta erneut

Vechta Der FC Bayern München steht in der Basketball-Bundesliga vor einer erneuten Finalteilnahme. Der Titelverteidiger setzte sich im zweiten Spiel der Halbfinalserie bei RASTA Vechta mit 89:71 (44:38) durch und führt in der Best-of-Five-Serie mit 2:0.

Bester Punktesammler der Münchner war Nihad Djedović mit 13 Zählern. Beim Aufsteiger erzielten Josh Young und T.J. Bray je 15 Punkte. In Spiel drei am Samstag (20.30 Uhr/Magenta Sport) können die Bayern den Einzug ins Finale perfekt machen.

Im mit 3140 Zuschauern ausverkauften RASTA-Dome entwickelte sich von Anfang an eine ausgeglichene Partie. Young brachte Vechta mit einem spektakulären Wurf von weit hinter der Drei-Punkte-Linie den Ausgleich zur ersten Viertelpause (20:20). Auch in der Folge blieb Vechta dran, mit nur sechs Punkten Vorsprung gingen die Bayern sowohl in die Halbzeit als auch in den Schlussabschnitt. Am Ende zeigte der deutsche Meister seine Klasse und besiegelte mit einem 17:0-Lauf zum Start des letzten Viertels den verdienten Auswärtssieg.