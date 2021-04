Euroleague : Bayerns Basketballer nach Pleite in Mailand vor dem Aus

Mailand Die Basketballer des FC Bayern München stehen in den Euroleague-Playoffs vor dem Aus.

Der Bundesligist verlor auch das zweite Viertelfinal-Match bei Olimpia Mailand mit 69:80 (29:47) und liegt in der Serie Best-of-Five mit 0:2 zurück. Im ersten Spiel unterlag die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri am Dienstag knapp mit 78:79. Die Bayern benötigen nun drei Erfolge, um noch das Final Four in Köln zu erreichen. Nach zwei Auswärtsspielen findet die nächste Partie am 28. April (20.30 Uhr/MagentaSport) in München statt.