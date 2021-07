Basketball-Bundesliga : Bayern verleiht Flaccadori - Reynolds-Weggang bestätigt

München Die Basketballer des FC Bayern haben Aufbauspieler Diego Flaccadori verliehen. Der Italiener kehrt in seine Heimat zu Aquila Basket Trento zurück und wird in der kommenden Saison für den EuroCup-Teilnehmer auflaufen.

Der 25-Jährige hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2023. Flaccadori spielt seit 2019 für München. „Die Möglichkeit für Diego, per Leihe auf so hohem Niveau wie in Trento wieder konstant Spielzeit als tragender Ball-Handler im EuroCup erhalten zu können, erschien allen Beteiligten sinnvoll“, sagte Sportdirektor Daniele Baiesi und sprach von einem „logischen nächsten Schritt in seiner Entwicklung“.