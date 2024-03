Basketball-Euroleague Bayern unterliegen auch Maccabi Tel Aviv

München war ohne den Top-Scorer des letzten Spiels in die Partie gegangen. Devin Booker war im Schlussviertel am Dienstag in Valencia umgeknickt. Da auch Danko Brankovic weiter ausfiel, fehlte die Power am Brett. Dennoch begannen die Hausherren stark. Es dauerte allerdings nicht lange, bis die Israelis auf Augenhöhe waren. Ganz anders dagegen im zweiten Durchgang, wo Maccabi seine Stärke im Abschluss unter Beweis stellte. Die Gäste trafen vor allem von jenseits der Dreierlinie und enteilten den Bayern.