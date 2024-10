Basketball Bayern und Alba: Zwei Welten in der Euroleague

Schließlich bietet der Umzug für die Euroleague-Partien in den hochmodernen und 11.500 Zuschauer fassenden SAP Garden den Bayern auch finanziell neue Möglichkeiten. „Die Voraussetzungen in München waren noch nie so gut wie in dieser Saison“, stellte Hainer vor der Auftaktpartie gegen Real Madrid am Donnerstag (20.45 Uhr/Magentasport) klar.