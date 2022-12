Basketball : Bayern und Alba folgen Oldenburg in Pokal-Endrunde

München Das Final Four im Basketball-Pokal steht. Als letztes Team kam der deutsche Meister dazu.

Am Vortag waren bereits die MHP Riesen Ludwigsburg durch ein klares 95:69 (54:35) bei den Hakro Merlins Crailsheim in das Top Four am 18./19. Februar 2023 eingezogen. Im Halbfinale trifft Alba auf die Bayern. Oldenburg kämpft gegen Ludwigsburg um den Einzug ins Pokal-Finale.