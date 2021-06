Basketball-Bundesliga : Bayern übernehmen in Halbfinalserie die Führung

München Die Basketballer des FC Bayern München haben in ihrer Halbfinalserie in den Bundesliga-Playoffs erstmals die Führung übernommen.

Im Audi Dome entwickelte sich von Anfang an ein ausgeglichenes Spiel. Die Bayern leisteten sich in der ersten Halbzeit zwar zu viele Ballverluste (9), doch Ludwigsburg schwächelte in der Offensive und verpasste es, sich abzusetzen. Mit einem Zwei-Punkte-Rückstand gingen die Gastgeber in die Pause.