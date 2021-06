Basketball-Finale : Bayern-Trainer ärgert sich über „böse Jungs“

Berlin Die Basketballer des FC Bayern stehen unter Druck. Nach der Niederlage im ersten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft geht es in Berlin sofort weiter. Alba hat nach dem Auftaktsieg viel Selbstvertrauen.

Nach dem missglückten Auftakt in die Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft nahm Andrea Trinchieri seine Profis in die Pflicht.

Zwar kämpften die Münchner in der Hauptstadt lange um den Sieg mit, doch Titelverteidiger Alba behielt am Ende die Nerven. Vor allem Nationalspieler Maodo Lo glänzte in der engen Schlussphase mit neun wichtigen Punkten in den letzten 84 Sekunden und hatte großen Anteil an der 1:0-Führung in der Serie im Best-of-five-Modus.