BBL : Bayern melden sich in der Liga mit Sieg zurück

Bayern melden sich in der Liga mit Sieg zurück

Ist mit Bayerns Korbjägern wieder auf Siegkurs: Trainer Andrea Trinchieri gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Matthias Balk/dpa

Würzburg Die Basketballer des FC Bayern München sind in der Bundesliga wieder auf Siegkurs. Vier Tage nach der überraschenden 103:105-Niederlage gegen die Hakro Merlins Crailsheim setzte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri mit 74:70 (27:33) bei s.Oliver Würzburg durch.

Dabei hatte der Fünfte über weite Strecken Probleme. Das erste Viertel ging mit 17:11 an Würzburg. Besonders in der Offensive taten sich die Münchner schwer. Erst im Schlussabschnitt funktionierten die Abläufe besser, so dass es den Bayern gelang, sich abzusetzen (65:58/36.). Die Würzburger, bei denen Perry Jones seinen Einstand feierte, wehrten sich nach Kräften und zeigten nach der 84:124-Pleite bei den EWE Baskets Oldenburg eine Reaktion. Der Favorit ließ sich von seinem Kurs aber nicht mehr abbringen.