Basketball-Bundesliga Bayern-Meisterfeier: Bosse vermeiden Aussagen über Zukunft

Auch Trainer Pablo Laso wollte nicht über die Planungen für die nächste Saison sprechen. Er mache am Montag Urlaub und fahre mit dem Auto in seine Heimat Richtung Madrid, kündigte er an. Jüngst hatte es ebenfalls Gerüchte gegeben, wonach sich die Münchner schon wieder von dem Spanier trennen wollen. „Alles Gerüchte“, sagte der erfahrene Coach dazu. Meldungen, wonach der deutsche Nationalspieler Oscar Da Silva von Barcelona nach München wechselt, bestätigte er ebenfalls nicht.