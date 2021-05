Basketball-Bundesliga : Bayern im BBL-Halbfinale - Bamberg erzwingt fünftes Spiel

Bamberg Die Basketballer des FC Bayern München sind nach Alba Berlin als zweites Team in die Playoff-Runde der besten vier Bundesliga-Mannschaften eingezogen.

Im vierten Spiel der Best-of-Five-Serie gegen die Hakro Merlins Crailsheim setzte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri auswärts mit 86:72 (40:32) durch und entschied die Serie am Dienstagabend mit 3:1 dadurch für sich.

Paul Zipser und Wade Baldwin gingen voran und besorgten im Schlussabschnitt die frühzeitige Entscheidung. Bei den Merlins reichte ein starker Trae Bell-Haynes (32 Punkte) nicht aus, um München ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Der neunfache deutsche Meister bezwang den Hauptrunden-Sieger mit 87:84 (49:46) und glich in der Serie zum 2:2 aus. Die Entscheidung fällt am Donnerstag (18.30 Uhr/MagentaSport) in Ludwigsburg.