BBL-Halbfinale Bayern gewinnt erneut deutlich - Berlin gleicht aus

Die Basketballer des FC Bayern München sind nur noch einen Sieg vom Finaleinzug in der Basketball-Bundesliga entfernt. Das beste Team der Hauptrunde gewann auch sein zweites Heimspiel in der Playoff-Halbfinalserie gegen die Würzburg Baskets und führt nach einem 99:75 (48:44)-Erfolg in der Best-of-Five-Serie mit 2:0. Wie schon im ersten Halbfinalspiel lag der Favorit nie zurück. Das nächste Spiel der Serie findet am Sonntag in Würzburg statt.