Basketball Bayern erreichen mühelos Pokal-Viertelfinale

Titelverteidiger Bayern München hat ohne große Mühe das Viertelfinale im Pokal der Basketball-Bundesliga erreicht. Die Bayern gewannen in eigener Halle gegen die EWE Baskets Oldenburg klar mit 101:73 (55:35). Damit revanchierten sich die Münchner auch für die Niederlage in der Liga in Oldenburg vor knapp zwei Wochen.