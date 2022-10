Basketball-Bundesliga : Bayern Basketballern kassieren erste Saisonniederlage

Hamburg Die Basketballer des FC Bayern München haben die erste Saisonniederlage in der Bundesliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri unterlag bei den Veolia Towers Hamburg mit 78:81 (69:69, 37:32) nach Verlängerung.

Die Hamburger starteten mit einer starken Abwehrleistung in die Partie. Immer wieder erzwangen die Hanseaten Turnover, die sie dann auch erfolgreich abschlossen. Von 6:6 zogen die Towers über 17:6 auf 25:13 am Ende des ersten Viertels davon. In der Folge stabilisierten die Bayern aber ihr Spiel. Nationalspieler Andreas Obst brachte die Münchner per Dreier wieder mit 32:30 in Führung. Die zweite Halbzeit spiegelte den ersten Abschnitt wider. Hamburg dominierte das dritte Viertel, München das vierte. In der Overtime hatten die Towers dann das glücklichere Ende für sich.