BBL-Finale Bayern-Basketballer vor Alba gewarnt: „Alles kann passieren“

Die Berliner brauchten im Bundesliga-Halbfinale fünf Spiele, um Chemnitz niederzuringen - zwischen Partie fünf am Donnerstagabend und dem ersten Finalduell in München liegen nur etwas mehr als 48 Stunden. Dennoch meinte Obst: „So ein Sieg kann eine große Euphorie und Zusammenhalt entfachen.“ Münchens erfahrener Trainer Pablo Laso sagte am Freitag sogar: „Üblicherweise ist ein Team, das im Flow ist, schneller im Rhythmus und spielt besser.“ Den Bayern war ein 3:0 in der Halbfinal-Serie gegen Würzburg gelungen, was ihnen fünf Tage Vorbereitung bescherte.