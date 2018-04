später lesen Vertrag bis Saisonende Bayern-Basketballer verpflichten Radonjic als Trainer FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Die Basketballer des FC Bayern haben Dejan Radonjic als Trainer bis Saisonende verpflichtet. Nach der überraschenden Trennung von Sasa Djordjevic in der Vorwoche soll der Montenegriner das Team nun in der Bundesliga-Schlussphase und in den Playoffs zur Meisterschaft führen. dpa