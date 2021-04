Euroleague : Bayern-Basketballer verlieren knapp in Mailand

Bayern-Basketballer verlieren knapp in Mailand

Musste mit Bayerns Basketballern eine knappe Niederlage in Mailand hinnehmen: Andrea Trinchieri. Foto: Tobias Hase/dpa

Mailand Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Schlusssekunde ihren ersten Playoff-Sieg in der Euroleague auf dramatische Weise verspielt.

Beim favorisierten italienischen Top-Club Olimpia Mailand unterlag der Bundesligist am Dienstagabend mit 78:79. In der Best-of-Five-Serie geraten die Münchner dadurch mit 0:1 in Rückstand. Um ins Halbfinale einzuziehen, benötigt eine Mannschaft drei Siege.