BBL Bayern-Basketballer mühen sich zum Sieg gegen Hamburg

Nach der Pause behaupteten die Gastgeber zunächst eine knappe Führung, doch einen Rhythmus sollten sie nicht aufbauen. Bei den Hamburgern zeigte Kur Kuath in der Zone eine starke Leistung, so gingen die Towers mit einer 60:58-Führung in das letzte Viertel. Dort wechselten sich beide Teams mit Dreiern in der Schlussphase ab, mit dem besseren Ende für die Gastgeber: Nach einem Dreier von Keondre Kennedy (15 Punkte) zur Hamburger 80:79-Führung traf für die Bayern 1,4 Sekunden vor Spielende Devin Booker (19 Punkte) zum 81:80-Sieg.