Zweit-Eröffnung von SAP Garden Bayern-Basketballer mit sportlichem Signal und Technik-Frust

Nachdem die Münchner in der vorigen Saison international arg enttäuscht hatten, soll mit Weltmeister-Coach Herbert und einigen neuen Spielern - darunter der gegen Real überragende Spielmacher Shapazz Napier als Topscorer (25 Punkte) - in der Euroleague mindestens ein Playoff-Platz herausspringen. Auf die Frage, welches Signal von diesem Erfolg gesendet werden könnte an die Konkurrenz, antwortete US-Routinier Booker: „Wir sind bereit. Wir sind bereit.“