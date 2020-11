BBL-Pokal : Bayern-Basketballer im Top Four - Bayreuth scheidet aus

Bayern-Basketballer im Top Four - Bayreuth scheidet aus

Weißenfels Der FC Bayern München hat dank der Niederlage von medi Bayreuth das Halbfinale des deutschen Basketball-Pokals erreicht.

Der Topfavorit profitierte am Mittwoch vom 123:114-Erfolg der Syntainics MBC Weißenfels im Nachholspiel der Gruppe D gegen Konkurrent Bayreuth und steht damit im sogenannten Top Four. Die Bayern haben den Dreiervergleich mit dem MBC und Bayreuth, die bei einem Erfolg am Donnerstag gegen Crailsheim alle jeweils 2:1-Siege auf dem Konto haben würden, gewonnen.