Transfer Bayern-Basketballer holen Weltmeister Voigtmann

Voigtmann spielte zuletzt 2016 für die Frankfurt Skyliners in der Bundesliga. Über Stationen beim spanischen Club Baskonia und ZSKA Moskau in Russland ging es für ihn nach Italien. „Ich bin sehr froh, in München zu sein und nach langen Jahren im Ausland nach Deutschland und in die Bundesliga zurückzukehren“, sagte Voigtmann.