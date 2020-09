Euroleague : Bayern-Basketballer hoffen auf Fans gegen Mailand

Marko Pesic ist der Geschäftsführer der Bayern-Basketballer. Foto: Matthias Balk/dpa

München Die Basketballer des FC Bayern hoffen für ihren Pflichtspielauftakt in der Euroleague am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) auf Zuschauer in eigener Halle in München.

„Wir sind vorbereitet, auch kurzfristig, das alles umzusetzen“, sagte Geschäftsführer Marko Pesic bei einer Pressekonferenz über die erforderlichen Rahmenbedingungen in der Corona-Zeit. „Wir sind in wirklich gutem Austausch mit den Behörden, mal sehen, was im Laufe des Tages passiert.“ In einer Testphase bis Ende Oktober ist zunächst eine Auslastung von maximal 20 Prozent der jeweiligen Hallenkapazität erlaubt.

„Es ist mein großer Wunsch, wenn es die Bedingungen erlauben und die Zahlen es erlauben“, sagte Pesic über Fans im Audi Dome gegen Spitzenteam Olimpia Mailand. „Es ist mein großer Wunsch, dass wir am Freitag mit Zuschauern spielen, mit wie vielen auch immer.“ Pesic' persönliches Ziel sei es, „diese Saison hoffentlich irgendwann diesen Audi Dome ausverkauft zu sehen.“