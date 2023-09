BBL Bayern-Basketballer greifen an: „Es reicht jetzt“

Nach vier Spielzeiten ohne Meisterschaft wollen die Münchner in dieser Saison unbedingt wieder den Titel in der Bundesliga gewinnen. „Ich denke, es reicht jetzt“, sagte Hainer unmissverständlich. „Wir stecken so viel Arbeit in das Projekt, da muss man auch die Früchte sehen!“ Dann drehte er sich auf dem Podium zum neuen Münchner Startrainer Pablo Laso und entschuldigte sich dafür, derart Druck zu machen. „Das ist okay“, antwortete der erfahrene Spanier - der die Ansprüche in München natürlich bereits kennt.